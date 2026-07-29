Sukob SAD i Irana uzdrmao tržišta: Nafta skočila na 87 dolara, investitori na oprezu

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Sukob SAD i Irana uzdrmao tržišta: Nafta skočila na 87 dolara, investitori na oprezu

Novi sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana su podstakli rast cena nafte na 87 dolara po barelu, evropski indeksi su u plusu, dok tržišta očekuju odluku američkih Federalnih rezervi o kamatnim stopama, kao i izveštaje o zaradi velikih tehnoloških kompanija Majkrosoft, Meta i Kvalkom.

Cena severnomorske nafte Brent skočila je u jutarnjim časovima za oko 3,8 odsto, na više od 87 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta poskupela za oko 3,7 odsto i premašila 82 dolara po barelu, prenosi CNBC. Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je iranska Revolucionarna garda ispalile više balističkih raketa na američke baze na Bliskom istoku. Nakon toga, američke i saudijske snage izvele su napade na logističke i skladišne objekte proiranskih
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