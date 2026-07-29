UŽIVO: Rat u Ukrajini Rusi saopštili da su pogodili dva broda za prevoz oružja i vojne opreme u Odesi

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
UŽIVO: Rat u Ukrajini Rusi saopštili da su pogodili dva broda za prevoz oružja i vojne opreme u Odesi

Rat u Ukrajini ušao je u 1.617. dan uz intenziviranje diplomatskih kontakata između Kijeva i nove američke administracije.

Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je sa predsednikom SAD Donaldom Trampom razmatrao mogućnost dobijanja licenci za proizvodnju raketa-presretača za sisteme Patriot, kao i nove strategije za jačanje ukrajinske odbrane. Dok američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner razmatraju posetu Kijevu u cilju obnove pregovaračkog procesa, situacija na terenu ostaje kritična. Ruska vojska nastavila je sa udarima na Hersonsku oblast, gde su u napadima dronovima i
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