OTKRIVAMO Veliki obrt u vezi sa prodajom Energoprojekta: Sud proglasio nezakonitim preuzimanje akcija nekadašnjeg giganta

Forbes pre 1 sat  |  Ivan Radak
OTKRIVAMO Veliki obrt u vezi sa prodajom Energoprojekta: Sud proglasio nezakonitim preuzimanje akcija nekadašnjeg giganta

Priča o promeni vlasnika Energoprojekta upravo je dobila novi zaplet.

Upravni sud usvojio je tužbu bivšeg menadžmenta Energoprojekt Holdinga i poništio je rešenje Komisije za hartije od vrednosti kojim je 2017. kompaniji Napred razvoj i povezanim firmama dozvolila da objave ponudu za otkup akcija nekadašnjeg građevinskog giganta. Rezultat te ponude bilo je preuzimanje većinskog vlasništva nad Energoprojektom. Zvanično, predmet je vraćen Komisiji na ponovno odlučivanje, a suštinski je njena dozvola iz 2017. proglašena nezakonitom. Ovo
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