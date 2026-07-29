OTKRIVAMO Veliki obrt u vezi sa prodajom Energoprojekta: Sud proglasio nezakonitim preuzimanje akcija nekadašnjeg giganta

Priča o promeni vlasnika Energoprojekta upravo je dobila novi zaplet.

Upravni sud usvojio je tužbu bivšeg menadžmenta Energoprojekt Holdinga i poništio je rešenje Komisije za hartije od vrednosti kojim je 2017. kompaniji Napred razvoj i povezanim firmama dozvolila da objave ponudu za otkup akcija nekadašnjeg građevinskog giganta. Rezultat te ponude bilo je preuzimanje većinskog vlasništva nad Energoprojektom. Zvanično, predmet je vraćen Komisiji na ponovno odlučivanje, a suštinski je njena dozvola iz 2017. proglašena nezakonitom. Ovo