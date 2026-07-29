MUP: U toku pokušaj prevare lažnim imejlovima koji izgledaju kao da ih šalje RGZ

In medija pre 2 sata
MUP: U toku pokušaj prevare lažnim imejlovima koji izgledaju kao da ih šalje RGZ

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane i pravna lica na pojavu lažnih elektronskih poruka u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod (RGZ) i od primalaca traže uplatu novca.

Kako je saopštio MUP, u porukama je kao pošiljalac lažno prikazana adresa dmspodrska@rgz.gov.rs, dok se u naslovu navodi: „SPECIFIKACIJA po ugovoru br. 09-1780/2026, od 01.06.2026. do 30.06.2026“. Prema navodima policije, reč je o pokušaju prevare korišćenjem tehnike poznate kao „email spoofing“, kojom se falsifikuje adresa pošiljaoca kako bi poruka izgledala kao da je poslata sa zvanične adrese državne institucije. MUP ističe da Republički geodetski zavod sa
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