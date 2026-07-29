BLOG UŽIVO: Nastavljena sednica Narodne skupštine, poslanici treći dan raspravljaju o nepoverenju Vladi Srbije

Insajder pre 1 sat  |  Agencije
BLOG UŽIVO: Nastavljena sednica Narodne skupštine, poslanici treći dan raspravljaju o nepoverenju Vladi Srbije

Narodni poslanici Skupštine Srbije ušli su u treći dan plenuma i nastavili su danas vanrednu sednicu parlamenta, čija je jedina tačka Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije. Nastavak sednice je zakazan za 10 časova. Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije - Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde,

Foto: Srđan Ilić Oštra polemika obeležila je drugi dan sednice Skupštine Srbije, u utorak 28. jula, na kojoj jedina tačka dnevnog reda predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Đura Macuta. Predstavnici opozicije su iskoristili priliku za kritike i pitanja koja se odnose na događaje od dolaska SNS-a na vlast, od spornih privatizacija i poslova, do kriminalnih bračuna. na početku zasedanja, 27. jula, ovlašćeni predlagač, šef poslaničke grupe "NPS-NLS"
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