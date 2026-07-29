Er Srbija: Oštećen Avion YU-ASF, privremeno van saobraćaja

Na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu došlo je do oštećenja aviona Er Srbije registarske oznake YU-ASF usled kontakta servisne opreme eksternog operatera zemaljskog opsluživanja (ground handling operatora) sa vazduhoplovom Er Srbije, a prilikom pružanja usluga drugoj avio-kompaniji, objavila je danas Er Srbija.

Ilustracija. Foto: Srđan Ilić Kako je navedeno, opštećenje se dogodilo 28. jula. "Bezbednost putnika i posade apsolutni je prioritet Er Srbije. Zbog obima potrebnih radova i sprovođenja svih propisanih tehničkih procedura, avion YU-ASF će biti van saobraćaja približno tri meseca", dodaje se u saopštenju. Privremeno povlačenje aviona iz flote može tokom letnje sezone uticati na operacije, navodi kompanija, uključujući moguće izmene reda letenja, zamene tipa aviona