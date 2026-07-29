Kruzer sa 238 ljudi nasukan na Dunavu u Rumuniji zbog niskog vodostaja, počela evakuacija putnika

Putnički kruzer "Viking Ulur", koji je sa bezmalo 240 putnika i članova posade plovio pod švajcarskom zastavom, nasukao se na Dunavu kod Salče u rumunskom okrugu Mehedinci zbog izuzetno niskog vodostaja te reke, prenosi danas RTS.

Dunav, nizak vodostaj. Foto: Tanjug/Saška Drobnjak Na nasukanom brodu bilo je 186 putnika i 52 člana posade, a granična policija počela je sinoć evakuaciju putnika, koji su potom krenuli autobusima ka Bukureštu - kako su objavili pojedini od njih na društvenim mrežama. Kruzer je trebalo da pristane u Vidin u cilju snabdevanja, a nakon što se nasukao, posada je angažovala drugo plovilo za prevoz putnika. Ono, međutim, nije uspelo da se približi dovoljno za bezbedni