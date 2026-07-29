NIS: Puštene u probni rad dve elektrane na gasnim poljima "Banatsko Miloševo" i "Srpska Crnja"

Insajder pre 39 minuta  |  FoNet
NIS: Puštene u probni rad dve elektrane na gasnim poljima "Banatsko Miloševo" i "Srpska Crnja"

Kompanija Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da je pustila u probni rad dve male elektrane na gasnim poljima "Banatsko Miloševo" i "Srpska Crnja", čime je omogućena proizvodnja električne energije aktivacijom do sada neiskorišćenih gasnih resursa.

Kompanija Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da je pustila u probni rad dve male elektrane na gasnim poljima "Banatsko Miloševo" i "Srpska Crnja". FOTO TANJUG/ NIS, fotografija niske rezolucije/ nr Ukupna vrednost investicija iznosi gotovo dve milijarde dinara, dok ukupna instalisana snaga tih postrojenja iznosi pet megavata. Mala elektrana "Banatsko Miloševo" godišnje može da proizvede 21 gigavat-sat (GWh) električne energije, a "Srpska Crnja" 19,5
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