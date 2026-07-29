Pet članova Kongresa SAD predložilo da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa

Insajder pre 16 minuta  |  Beta
Pet članova Kongresa SAD predložilo da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa

Pet članova Predstavničkog doma američkog Kongresa podnelo je rezoluciju u kojoj se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa (Serbian-American Heritage Month), saopštila je danas Ambasada Srbije u SAD na svom Iks nalogu.

Kolumbija univerzitet, Nikola Tesla, bista Foto: Tanjug/Aleksandra Otašević U predloženoj rezoluciji ističe se da su Srbi u Americi, još od 19. veka, dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta. Posebno se naglašavaju istorijsko savezništvo Srbije i SAD tokom Prvog i Drugog svetskog rata, doprinos Nikole Tesle razvoju moderne civilizacije, kao i Operacija
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