Stiže avgustovski toplotni talas sa temperaturama oko 40 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da danas počinje toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalne temperature danas do 35 stepeni, u četvrtak do 37, a od petka od 38 do 40 stepeni.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Navodi se da se u urbanim sredinama prognoziraju i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni. Dodaje se da se na kraju prve dekade avgusta povećava