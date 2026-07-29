Takaiči: Najmanje 13 poginulih u zemljotresu na jugozapadu Japana

Premijerka Japana Sanae Takaiči izjavila je danas da je potvrđena smrt 13 osoba nakon zemljotresa jačine 7,1 stepen po Rihterovoj skali koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu zemlje, dok se i dalje traga za nestalima nastavlja.

This aerial image shows rescuers working at the house collapsed by an earthquake, in Hikawa, Kumamoto Prefecture, on Wednesday, July 29, 2026. (Naoki Hiraoka/Kyodo News via AP) Tokijska policija uputila je u pogođeno područje helikopter i osmočlani tim za hitne intervencije i spasavanje specijalizovan za reagovanje u katastrofama, preneo je Kjodo. Posle zemljotresa došlo je i do eksplozije u tržnom centru u gradu Kašima, kojim upravlja grupa Aeon. Lokalne vlasti