Zemljotres jačine 3,1 stepen kod Sarajeva, stanovnici osetili podrhtavanje tla

Zemljotres magnitude 3,1 stepen Rihterove skale zabeležen je rano jutros istočno od Sarajeva, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Seizmoigraf, ilustracija,, foto:Yamaguchi/wikipedia/CC BY-SA 3.0 Potres je registrovan u 4.21 čas po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 12 kilometara istočno od Sarajeva, odnosno 166 kilometara severozapadno od Podgorice, na dubini od šest kilometara. Podrhtavanje tla osetili su mnogi stanovnici Sarajeva i okolnih naselja, pri čemu je više od 490 korisnika EMSC-a prijavilo da je osetilo potres, a na njihovoj stranici objavljeno je gotovo 200 komentara građana.