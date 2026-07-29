Besplatno, prijavite se! Novi Beograd poziva roditelje da se prijave za dodelu dečjih auto-sedišta

Kurir pre 8 minuta  |  Beograd.rs
Besplatno, prijavite se! Novi Beograd poziva roditelje da se prijave za dodelu dečjih auto-sedišta

Ovim projektom i obezbeđivanjem besplatnih auto-sedišta za najmlađe sugrađane Opština želi da pruži podršku roditeljima i doprinese većoj bezbednosti dece u saobraćaju.

Prijave se podnose popunjavanjem prijavnog obrasca i dostavljanjem potrebne dokumentacije na pisarnici Gradske opštine Novi Beograd ili elektronskim putem, posredstvom aplikacije na zvaničnom sajtu Opštine. Pravo na učešće u projektu imaju roditelji dece rođene u tekućoj godini, koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Novi Beograd. Pozivaju se roditelji koji ispunjavaju navedene uslove da se prijave. Kurir.rs/Beograd.rs
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