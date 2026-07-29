Brazilski biser stigao u Ajntraht: Potpisao do 2031, pa odmah zapalio navijače emotivnim rečima!

Jedan od najtalentovanijih mladih brazilskih fudbalera, Otavio, napravio je najveći korak u dosadašnjoj karijeri! Dvadesetogodišnji defanzivac zvanično je postao novi fudbaler Ajntrahta iz Frankfurta, sa kojim je potpisao ugovor do leta 2031. godine.

Posle fudbalskog sazrevanja u Brazilu i afirmacije u portugalskoj Estreli Amadori, mladi Brazilac dobio je priliku da se dokaže u jednoj od najjačih evropskih liga. Otavio nije krio oduševljenje zbog dolaska u nemačkog velikana i poručio je da mu se ostvario dečački san. "Veoma sam srećan što ću nositi dres Ajntrahta. Dolazak u klub sa tako bogatom tradicijom za mene predstavlja ostvarenje sna i veoma važan korak u karijeri. Želim da zahvalim Bogu, porodici i svima