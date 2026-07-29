Prva ovosezonska evropska utakmica na Marakani! Pred gostima nemoguća misija, Zvezda overava treće kolo! Evo gde možete da gledate revanš drugog kola

Crveno-beli će za protivnika imati Larn, a utakmica će početi u 20 časova.

Zvezda je u prvoj utakmici, prošlog utorka u Severnoj Irskoj, odradila ozbiljan posao pošto je na gostovanju pobedila rezultatom 4:0. Meč na stadionu Rajko Mitić trebalo bi da predstavlja rutinu za srpskog šampiona koji je, već u prvoj utakmici gotovo obezbedio plasman u treće kolo i opravdao ulogu velikog favorita. Tekstualni prenos prve evropske utakmice na Marakani u novoj sezoni iz minuta u minu moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu. Televizijski prenos je