Prva ovosezonska evropska utakmica na Marakani! Pred gostima nemoguća misija, Zvezda overava treće kolo! Evo gde možete da gledate revanš drugog kola

Kurir pre 45 minuta
Prva ovosezonska evropska utakmica na Marakani! Pred gostima nemoguća misija, Zvezda overava treće kolo! Evo gde možete da…

Crveno-beli će za protivnika imati Larn, a utakmica će početi u 20 časova.

Zvezda je u prvoj utakmici, prošlog utorka u Severnoj Irskoj, odradila ozbiljan posao pošto je na gostovanju pobedila rezultatom 4:0. Meč na stadionu Rajko Mitić trebalo bi da predstavlja rutinu za srpskog šampiona koji je, već u prvoj utakmici gotovo obezbedio plasman u treće kolo i opravdao ulogu velikog favorita. Tekstualni prenos prve evropske utakmice na Marakani u novoj sezoni iz minuta u minu moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu. Televizijski prenos je
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Prva ovosezonska evropska utakmica na Marakani! Pred gostima nemoguća misija, Zvezda overava treće kolo! Evo gde možete da…

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