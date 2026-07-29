Radila kao pripravnica u Vrhovnom štabu: Kanađanka osumnjičena za špijunažu u NATO ostaje u pritvoru još mesec dana

Kanađanka kineskog porekla, osumnjičena za špijunažu dok je radila kao pripravnica u vojnom sedištu NATO-a u Belgiji, ostaće u pritvoru još mesec dana, saopštio je portparol belgijskog Saveznog tužilaštva.

Savezno tužilaštvo odbilo je da iznese detalje o ženi koja se sumnjiči za špijunažu u korist treće zemlje i članstvo u kriminalnoj organizaciji, prenosi Rojters. Portparol tužilaštva dodao je da osumnjičena sada ima rok od 24 sata da uloži žalbu. Ona je radila kao pripravnica u Vrhovnom štabu savezničkih snaga za Evropu NATO (SHAPE) u belgijskom gradu Monsu. Izvor iz obaveštajnih krugova rekao je da žena ima 30-ak godina i da nije studentkinja. Dodao je da je bila