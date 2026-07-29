"Svi su izlečeni": Vlast Ugande tvrdi da nema više pacijenata zaraženih ebolom

Kurir pre 32 minuta  |  Beta
"Svi su izlečeni": Vlast Ugande tvrdi da nema više pacijenata zaraženih ebolom

Vlasti Ugande saopštile su da je i poslednji pacijent koji je bolovao od ebole izlečen i pušten iz bolnice sredinom juna.

Uganda je insistirala na tome da je epidemija ebole izbila u istočnom delu Konga, koji se graniči sa Ugandom. Prema navodima lokalnih vlasti, prvi slučajevi ebole u Ugandi bili su kod državljana Konga koji su prešli granicu kako bi potražili medicinsku pomoć, pre nego što se znalo da boluju od ebole. Kongo je proglasio epidemiju 15. maja, istog dana kada je Uganda potvrdila dva slučaja ebole. "Za razliku od prethodnih epidemija ebole na osnovu kojih je utvrđena
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