Demonstracija sile Zvezde: Bez milosti overila treće kolo!

Malo bi bilo reći da je Crvena zvezda pobedila Larn, pošto je šampion Srbije "pregazio" rivala i na domaćem terenu.

Bilo je 5:0 na Marakani, a prethodno je ekipa Dejana Stankovića slavila i na gostovanju sa velikih 4:0, pa sada spremna, puna volje i elana može da gostuje Hapoel Ber Ševi u Mađarskoj u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Počelo je golom kapitena Aleksandra Kataija već u trećem minutu meča. Činilo se da će Zvezda ganjati možda još jedan gol, pa smanjiti gas. Tako je i bilo, igrači Dejana Stankovića samo su se smenjivali, a želja je najveća bila kod Marka