Građanima sve češće stižu lažne SMS poruke: Pitali smo MUP da li ukradeni novac može biti vraćen

U prethodnom periodu zabeležen je talas SMS i internet prevara u kojima se građanima šalju lažne poruke u ime državnih institucija, javnih preduzeća i banaka.

Među zloupotrebljenim imenima našli su se Elektroprivreda Srbije (EPS), saobraćajna policija, Republički geodetski zavod (RGZ), ali i druge institucije i kompanije, a cilj prevaranata je da građane navedu da otvore lažni link i ostave podatke sa platnih kartica ili za elektronsko bankarstvo. Zbog sve učestalijih ovakvih slučajeva, MONDO je od Ministarstva unutrašnjih poslova zatražio odgovore na pitanja šta građani treba da urade ukoliko shvate da su prevareni i da