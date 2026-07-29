Rizik po zdravlje, poljoprivredu i infrastrukturu: Stiže jak toplotni talas, RHMZ objavio detalje upozorenja

Srbiju od danas (29. jula) očekuje snažan i dugotrajan toplotni talas.

Maksimalne dnevne temperature kretaće se od 31 do 35 °C, dok nas u četvrtak (30. jula) očekuje od 33 do 37 °C. Od petka (31. jula) živa u termometru pokazivaće između 35 i 38 °C, a lokalno i do ekstremnih 40 °C. Prema aktuelnim prognozama, ovaj toplotni talas zadržaće se tokom cele prve dekade avgusta. Vrhunac se očekuje u periodu od 5. do 8. avgusta, kada će u većini predela maksimalne dnevne temperature dostizati 40 °C. Stanovnike gradova očekuju i veoma neugodne