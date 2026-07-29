Rizik po zdravlje, poljoprivredu i infrastrukturu: Stiže jak toplotni talas, RHMZ objavio detalje upozorenja

Mondo pre 3 sata  |  Mihajlo Sfera
Rizik po zdravlje, poljoprivredu i infrastrukturu: Stiže jak toplotni talas, RHMZ objavio detalje upozorenja

Srbiju od danas (29. jula) očekuje snažan i dugotrajan toplotni talas.

Maksimalne dnevne temperature kretaće se od 31 do 35 °C, dok nas u četvrtak (30. jula) očekuje od 33 do 37 °C. Od petka (31. jula) živa u termometru pokazivaće između 35 i 38 °C, a lokalno i do ekstremnih 40 °C. Prema aktuelnim prognozama, ovaj toplotni talas zadržaće se tokom cele prve dekade avgusta. Vrhunac se očekuje u periodu od 5. do 8. avgusta, kada će u većini predela maksimalne dnevne temperature dostizati 40 °C. Stanovnike gradova očekuju i veoma neugodne
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Srbija pod udarom dugotrajnog toplotnog talasa

Srbija pod udarom dugotrajnog toplotnog talasa

Naslovi.ai pre 2 minuta
"Pravo je vreme...": Ribolovački savez Vojvodine izdao hitno upozorenje ribolovcima i kupačima na Dunavu

"Pravo je vreme...": Ribolovački savez Vojvodine izdao hitno upozorenje ribolovcima i kupačima na Dunavu

Telegraf pre 12 minuta
Objavljeno upozorenje: Velika opasnost se nadvila nad Hrvatskom

Objavljeno upozorenje: Velika opasnost se nadvila nad Hrvatskom

Večernje novosti pre 1 sat
'Lepeza, voda i klima': Upozorenje na toplotni talas u Srbiji i Bosni i Hercegovini

'Lepeza, voda i klima': Upozorenje na toplotni talas u Srbiji i Bosni i Hercegovini

Radio 021 pre 2 sata
Pakao od vrućina stiže u Srbiju! Građanima stižu hitne SMS poruke Temperature će vrtoglavo rasti i do 40, evo od kada

Pakao od vrućina stiže u Srbiju! Građanima stižu hitne SMS poruke Temperature će vrtoglavo rasti i do 40, evo od kada

Dnevnik pre 3 sata
Saopštenje Štaba za vanredne situacije grada Pirota povodom visokih temperatura narednih dana

Saopštenje Štaba za vanredne situacije grada Pirota povodom visokih temperatura narednih dana

Plus online pre 3 sata
UPOZORENJE: Građanima stižu SMS-ovi, kuvaćemo se na 40°C, TOPLOTNI TALAS će biti JAK I DUGOTRAJAN

UPOZORENJE: Građanima stižu SMS-ovi, kuvaćemo se na 40°C, TOPLOTNI TALAS će biti JAK I DUGOTRAJAN

InfoKG pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Zašto je niški UKC objavio rat korupciji i krenuo u bitku za najudaljenijeg pacijenta?

Zašto je niški UKC objavio rat korupciji i krenuo u bitku za najudaljenijeg pacijenta?

Danas pre 47 minuta
Dvanaestogodišnjak iz Srbije reanimiran na plaži u Haniotiju, prebačen na dalje lečenje u Solun

Dvanaestogodišnjak iz Srbije reanimiran na plaži u Haniotiju, prebačen na dalje lečenje u Solun

Danas pre 7 minuta
U Smederevu oduzeto 26 kilograma duvana i 6.000 ručno pravljenih cigareta

U Smederevu oduzeto 26 kilograma duvana i 6.000 ručno pravljenih cigareta

Danas pre 32 minuta
Srbija pod udarom dugotrajnog toplotnog talasa

Srbija pod udarom dugotrajnog toplotnog talasa

Naslovi.ai pre 2 minuta
Đurić: Srbija i Albanija se načelno dogovorile oko otvaranja konzulata

Đurić: Srbija i Albanija se načelno dogovorile oko otvaranja konzulata

Beta pre 2 minuta