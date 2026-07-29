Rusija raspisala međunarodnu poternicu za osnivačem Telegrama: Durov optužen da je pomagao teroristima

Mondo pre 35 minuta  |  Tamara Birešić
Rusija raspisala međunarodnu poternicu za osnivačem Telegrama: Durov optužen da je pomagao teroristima
Suosnivač Telegrama Pavel Durov optužen je za pomaganje u terorističkim aktivnostima, a pokrenut je i postupak za raspisivanje međunarodne poternice za njim, saopštio je u sredu ruski FSB. "Direktor administracije Telegrama Pavel Durov optužen je u okviru krivičnog postupka koji je u toku za pomaganje u terorističkim aktivnostima, a za njim je raspisana međunarodna poternica", precizirao je FSB. BONUS VIDEO: ( TASS/Mondo)
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

FSB: Izdata međunarodna poternica za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom

FSB: Izdata međunarodna poternica za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom

Insajder pre 25 minuta
Raspisana međunarodna poternica za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom

Raspisana međunarodna poternica za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom

Radio 021 pre 35 minuta
Rusija raspisala poternicu za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom zbog terorizma

Rusija raspisala poternicu za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom zbog terorizma

Nova pre 30 minuta
Osnivač Telegrama Pavel Durov na međunarodnoj poternici zbog terorizma

Osnivač Telegrama Pavel Durov na međunarodnoj poternici zbog terorizma

Newsmax Balkans pre 50 minuta
Rusija raspisala međunarodnu poternicu za osnivačem Telegrama, optužila ga za omogućavanje terorističkih aktivnosti

Rusija raspisala međunarodnu poternicu za osnivačem Telegrama, optužila ga za omogućavanje terorističkih aktivnosti

Danas pre 25 minuta
Rusija raspisala poternicu za osnivačem Telegrama: Sumnjiči se za terorizam

Rusija raspisala poternicu za osnivačem Telegrama: Sumnjiči se za terorizam

Telegraf pre 50 minuta
FSB: Izdata međunarodna poternica za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom

FSB: Izdata međunarodna poternica za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Rusija

Svet, najnovije vesti »

FSB: Izdata međunarodna poternica za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom

FSB: Izdata međunarodna poternica za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom

Insajder pre 25 minuta
Mehur stabilnosti u Rusiji: Kako Moskva održava privid normalnog života dok traje rat (VIDEO)

Mehur stabilnosti u Rusiji: Kako Moskva održava privid normalnog života dok traje rat (VIDEO)

Insajder pre 45 minuta
Kalas pozvala Iran da obustavi podršku Rusiji

Kalas pozvala Iran da obustavi podršku Rusiji

Insajder pre 5 minuta
Mađarski ministar: Proglašeno vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

Mađarski ministar: Proglašeno vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

Insajder pre 5 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB - SAD i Saudijska Arabija izvele udare u Iraku;IRGC: Pogođena tri tankera u Ormuskom moreuzu

BLISKOISTOČNI SUKOB - SAD i Saudijska Arabija izvele udare u Iraku;IRGC: Pogođena tri tankera u Ormuskom moreuzu

RTV pre 20 minuta