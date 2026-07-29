Rusija raspisala međunarodnu poternicu za osnivačem Telegrama: Durov optužen da je pomagao teroristima

Suosnivač Telegrama Pavel Durov optužen je za pomaganje u terorističkim aktivnostima, a pokrenut je i postupak za raspisivanje međunarodne poternice za njim, saopštio je u sredu ruski FSB. "Direktor administracije Telegrama Pavel Durov optužen je u okviru krivičnog postupka koji je u toku za pomaganje u terorističkim aktivnostima, a za njim je raspisana međunarodna poternica", precizirao je FSB. BONUS VIDEO: ( TASS/Mondo)