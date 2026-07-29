Srećan epilog drame u Grčkoj, dečak (12) iz Srbije spasen: Herojska reakcija spasilaca sprečila tragediju (foto)

Dvanaestogodišnji dečak iz Srbije umalo se utopio na plaži u grčkom letovalištu Hanioti na Halkidikiju, ali je tragedija izbegnuta zahvaljujući herojskoj i brzoj reakciji spasilaca, volontera i lekara.

Dete je izvučeno iz vode u nesvesnom stanju, a presudnu ulogu u spasavanju odigrala je savršena koordinacija svih prisutnih na terenu, piše portal Voria.gr. Prvi su u pomoć pritekli spasioci Sofija i Antonis iz organizacije "Bay Line". Oni su munjevito reagovali, izvukli mališana na obalu i odmah započeli reanimaciju uz davanje kiseonika, čime su uspeli da mu stabilizuju vitalne parametre. Njima se u pružanju prve pomoći ubrzo pridružio i Janis Kolokitas,