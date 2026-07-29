Gradonačelnik Dečana: U blizini manastira Visoki Dečani bili samo radovi na održavanju puta

N1 Info pre 6 sati  |  Beta
Gradonačelnik Dečana: U blizini manastira Visoki Dečani bili samo radovi na održavanju puta

Predsednik opštine Dečani, Baškim Ramosaj, pojasnio je da su radovi u zaštićenoj zoni blizu manstira Visoki Dečani obuhvatali isključivo popunjavanje udarnih rupa, uklanjanje rastinja i šiblja, kao i čišćenje prašine sa puta i da nije bilo nikakvih drugih radova.

To je kazao nakon zabrinutosti izražene povodom aktivnosti održavanja puta u Zaštićenoj zoni u blizini manastira Visoki Dečani. Naglasio je da opština Dečani poštuje Zakon o specijalnim zaštićenim zonama i da su slične aktivnosti održavanja i ranije sprovođene u koordinaciji sa osobljem manastira. Pozvao je domaće i međunarodne institucije da situaciju procene objektivno, te dodao da su radovi na održavanju u međuvremenu završeni. "S obzirom na to da su aktivnosti
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