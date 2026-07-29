Na današnji dan, 29. jul: Rođen Benito Musolini, umrli Robert Šuman, Vinsent van Gog, Oliver Dragojević...

N1 Info pre 45 minuta  |  Beta
Na današnji dan, 29. jul: Rođen Benito Musolini, umrli Robert Šuman, Vinsent van Gog, Oliver Dragojević...
Na današnji dan dogodilo se: 1526. U pohodu na Ugarsku, turska vojska je posle tronedeljne opsade zauzela Petrovaradin. Turci su zatim osvojili susedne gradove u Sremu i kod Osijeka izgradili most na reci Dravi, prešli u Ugarsku i 29. avgusta, kod Mohača, potukli vojsku kralja Ljudevita II. 1588. Britanska flota pod komandom lorda Hauarda i ser Fransisa Drejka porazila je špansku "Nepobedivu armadu" od oko 125 brodova, koju je u invaziju na Englesku poslao španski
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Na današnji dan, 29. jul: Rođen Benito Musolini, umrli Robert Šuman, Vinsent van Gog, Oliver Dragojević...

Na današnji dan, 29. jul: Rođen Benito Musolini, umrli Robert Šuman, Vinsent van Gog, Oliver Dragojević...

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