Na današnji dan, 29. jul: Rođen Benito Musolini, umrli Robert Šuman, Vinsent van Gog, Oliver Dragojević...

Na današnji dan dogodilo se: 1526. U pohodu na Ugarsku, turska vojska je posle tronedeljne opsade zauzela Petrovaradin. Turci su zatim osvojili susedne gradove u Sremu i kod Osijeka izgradili most na reci Dravi, prešli u Ugarsku i 29. avgusta, kod Mohača, potukli vojsku kralja Ljudevita II. 1588. Britanska flota pod komandom lorda Hauarda i ser Fransisa Drejka porazila je špansku "Nepobedivu armadu" od oko 125 brodova, koju je u invaziju na Englesku poslao španski