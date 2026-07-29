Zemljotres jačine 3,1 stepen pogodio područje istočno od Sarajeva

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Zemljotres jačine 3,1 stepen pogodio područje istočno od Sarajeva

Zemljotres jačine 3,1 stepen Rihterove skale pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Prema informacijama EMSC, potres je registrovan u 4.21 časova po lokalnom vremenu, prenosi Klix.ba. #Earthquake ( #zemljotres) possibly felt 19 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: 📱 https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐 https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥 https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/swrRDiXr8K Epicentar zemljotresa je lociran 12 kilometara istočno od Sarajeva, odnosno 166
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