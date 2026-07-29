MUP: Prevaranti šalju lažne račune u ime RGZ-a: Ne otvarajte priloge i ne uplaćujte novac

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je danas da su registrovane lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod (RGZ) i traže uplatu novca, te apeluju na građane da budu oprezni i da ne postupaju po sadržaju tih poruka.

Kako navode u saopštenju, u polju pošiljaoca lažno je prikazana adresa dmspodrska@rgz.gov.rs, dok se u naslovu poruke navodi: „SPECIFIKACIJA po ugovoru br. 09-1780/2026, od 01.06.2026. do 30.06.2026“ MUP navodi da je reč o pokušaju prevare korišćenjem tehnike „email spoofing“, kojom se falsifikuje adresa pošiljaoca kako bi elektronska poruka izgledala kao da je poslata sa zvanične adrese državne institucije. Republički geodetski zavod sa navedene adrese nije slao