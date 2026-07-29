Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Napadi, cene nafte i trka za vođstvom

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Novi raketni napadi Irana i odgovori snaga SAD i Saudijske Arabije potresli region, dok CIA i Mosad tragaju za iranskim vođom.

Snage Irana lansirale su balističke rakete na američke snage, ali su presretnute, dok su SAD i Saudijska Arabija uzvratile udare u Iraku. Predsednik Donald Tramp obećao je snažan odgovor na iranski napad. CIA i Mosad navodno tragaju za iranskim vođom Modžtabom Hamneijem da utvrde da li je živ, a irački premijer je odložio posetu Rijadu. Iranska garda je onesposobila tri tankera u Ormuskom moreuzu. Beta Danas Insajder Telegraf RTV Kurir RTS Politika

Obnovljeni sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izazvali su snažan rast cena nafte na svetskim tržištima, gde je cena severnomorske nafte Brent premašila 87 dolara po barelu dok investitori prate dalja dešavanja. Insajder Biznis.rs Telegraf Euronews