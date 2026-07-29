Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Napadi i skok cena nafte

Naslovi.ai pre 25 minuta
Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Napadi i skok cena nafte

Novi raketni napadi Irana i odgovori snaga SAD i Saudijske Arabije potresli region, izazvavši skok cena energenata.

Snage Irana lansirale su balističke rakete na američke snage na Bliskom istoku, ali su one uspešno presretnute, saopštila je Centralna komanda SAD. Kao odgovor, američke i saudijske snage izvele su udare na ciljeve u Iraku. Istovremeno, pomorske snage Irana onesposobile su tri naftna tankera u Ormuskom moreuzu. Beta Danas Insajder Telegraf RTV

Obnovljeni sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izazvali su snažan rast cena nafte na svetskim tržištima, gde je cena severnomorske nafte Brent premašila 87 dolara po barelu dok investitori prate dalja dešavanja. Insajder Biznis.rs Telegraf

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