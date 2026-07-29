MUP upozorava: Nova prevara lažnim imejlovima u ime RGZ-a

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Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo građane i preduzeća na novu prevaru i tehniku lažiranja adresa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je javnost na novu aktivnu prevaru i objavilo upozorenje na društvenoj mreži Instagram da se prevaranti predstavljaju u ime Republičkog geodetskog zavoda i traže novčane uplate putem falsifikovanih adresa, a saopštenjem se oglasio i sam RGZ ističući da sporni mejl nije potekao iz njihovog sistema. Pojedini građani su već potvrdili prijem ovih sumnjivih poruka. Građanima se savetuje oprez i ignorisanje prevare. Beta N1 Info Insajder Danas Nova Radio 021 Glas Zaječara RTS Ekapija Rešetka Bujanovačke