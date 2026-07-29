Rusija raspisala poternicu za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom

Naslovi.ai pre 24 minuta
Rusija raspisala poternicu za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom

Federalna služba bezbednosti optužila Pavla Durova za pomaganje terorizmu i raspisala međunarodnu poternicu.

Ruska Federalna služba bezbednosti saopštila je da je osnivač Telegrama Pavel Durov optužen za pomaganje terorističkih aktivnosti i da je stavljen na međunarodnu poternicu. Prema navodima FSB-a, administracija ove platforme nije uklonila kanale, četove i botove koje ukrajinske obaveštajne službe koriste za planiranje sabotaža, terorističkih napada i sajber prevara u Rusiji. Beta N1 Info Radio 021 Danas Nova Insajder Nedeljnik Sputnik Euronews Newsmax Balkans Mondo Telegraf Bonitet Blic

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