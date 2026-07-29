Skupština Srbije odbacila predlog o nepoverenju Vladi

Naslovi.ai pre 14 minuta
Skupština Srbije odbacila predlog o nepoverenju Vladi

Nakon trodnevne rasprave, poslanici glasali protiv nepoverenja Vladi Srbije

Nakon trodnevne rasprave, Skupština Srbije završila je vanredno zasedanje na kojem se raspravljalo o nepoverenju Vladi. Za predlog opozicije glasalo je 40 poslanika, dok je 135 bilo protiv, a jedan je bio uzdržan, čime Vlada nije smenjena. RTS Nova Blic RTV Sputnik

Trodnevnu sednicu obeležile su oštre polemike, kritike opozicije na račun rada kabineta i legitimiteta, kao i odgovori predstavnika izvršne vlasti koji su branili ostvarene rezultate. Tokom debate raspravljalo se i o brojnim drugim političkim i društvenim temama. Pravo u centar Danas B92 Nova Nedeljnik Glas Šumadije Nedeljnik Blic Beta Pravo u centar Radio sto plus

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