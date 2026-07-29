Srbija pod udarom dugotrajnog toplotnog talasa

Naslovi.ai pre 26 minuta
Srbija pod udarom dugotrajnog toplotnog talasa

RHMZ izdao upozorenja na ekstremne temperature koje će dostići i 40 stepeni, uz najavu tropskih noći tokom prve dekade avgusta.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na dugotrajan toplotni talas koji donosi sunčano i veoma toplo vreme širom zemlje. Maksimalne temperature kretaće se od 31 do 35 stepeni, a u narednim danima živa u termometru ići će i do 40 stepeni. Vrelina će potrajati tokom cele prve dekade avgusta uz izražene tropske noći. Insajder N1 Info RTS Nova Insajder RTV Danas

Povezane vesti »

Crveni meteoalarm za Srbiju: Stižu temperature do 40 stepeni, Kragujevčani na oprezu

Crveni meteoalarm za Srbiju: Stižu temperature do 40 stepeni, Kragujevčani na oprezu

InfoKG pre 2 minuta
Toplotni talas stigao u Srbiju: RHMZ izdao upozorenje na temperature do 40 i tropske noći

Toplotni talas stigao u Srbiju: RHMZ izdao upozorenje na temperature do 40 i tropske noći

Nedeljnik pre 1 sat
RHMZ: Dugotrajan toplotni talas u avgustu, tropske vrućine već od sutra

RHMZ: Dugotrajan toplotni talas u avgustu, tropske vrućine već od sutra

Jugmedia pre 27 minuta
Sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni – početkom avgusta i do 40

Sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni – početkom avgusta i do 40

Zoom UE pre 1 sat
Novi toplotni talas stiže u Srbiju

Novi toplotni talas stiže u Srbiju

Stav.life pre 37 minuta
Počinje 15 dana pakla: Srbiju pogađa najžešći toplotni talas Minimalna temperatura noću 26 stepeni?! RHMZ izdao seriju…

Počinje 15 dana pakla: Srbiju pogađa najžešći toplotni talas Minimalna temperatura noću 26 stepeni?! RHMZ izdao seriju upozorenja, a od ovog datuma tek sledi katastrofa!

Blic pre 47 minuta
Počinje novi toplotni talas u Srbiji: RHMZ objavio kada će biti 40 stepeni

Počinje novi toplotni talas u Srbiji: RHMZ objavio kada će biti 40 stepeni

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Seničić: Nema najava o novom štrajku grčkih carinika, ali očekuju se gužve na granicama

Seničić: Nema najava o novom štrajku grčkih carinika, ali očekuju se gužve na granicama

Insajder pre 12 minuta
Monarhisti: Odbijanje MUP-a da dostavi podatke o biračkom spisku priprema nove izborne krađe

Monarhisti: Odbijanje MUP-a da dostavi podatke o biračkom spisku priprema nove izborne krađe

Beta pre 22 minuta
Komesarijat podržao dobrovoljni povratak više od 100 osoba u zemlje porekla

Komesarijat podržao dobrovoljni povratak više od 100 osoba u zemlje porekla

Beta pre 7 minuta
Potpisan Memorandum za izgradnju novog kampusa Internacionalne škole u Beogradu

Potpisan Memorandum za izgradnju novog kampusa Internacionalne škole u Beogradu

RTV pre 7 minuta
'Velikodušni i voljeni div': Gana tuguje za najvišim čovekom

'Velikodušni i voljeni div': Gana tuguje za najvišim čovekom

BBC News pre 22 minuta