Srbija pod udarom dugotrajnog toplotnog talasa

Naslovi.ai pre 26 minuta

RHMZ izdao upozorenja na ekstremne temperature koje će dostići i 40 stepeni, uz najavu tropskih noći tokom prve dekade avgusta.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na dugotrajan toplotni talas koji donosi sunčano i veoma toplo vreme širom zemlje. Maksimalne temperature kretaće se od 31 do 35 stepeni, a u narednim danima živa u termometru ići će i do 40 stepeni. Vrelina će potrajati tokom cele prve dekade avgusta uz izražene tropske noći. Insajder N1 Info RTS Nova Insajder RTV Danas