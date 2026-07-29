Treći dan sednice Skupštine Srbije o nepoverenju Vladi

Naslovi.ai pre 8 minuta
Treći dan sednice Skupštine Srbije o nepoverenju Vladi

Skupština Srbije nastavila rad posle pauze, predsednica najavila da će sednica trajati i nakon 18 časova

Narodni poslanici u Skupštini Srbije nastavili su posle pauze rad u okviru trećeg dana rasprave o nepoverenju Vladi, a predsednica parlamenta Ana Brnabić najavila je da će sednica trajati i posle 18 časova. RTV RTS Beta

Opozicioni poslanici su kritikovali rad Vlade i premijera Đura Macuta uz oštre polemike sa vlašću, dok je ministar Siniša Mali odgovorio optužbama na račun opozicije. Došlo je i do rasprave između poslanika Dobrice Veselinovića i Ane Brnabić povodom statusa Kosova. Pravo u centar Danas B92 Nova Nedeljnik

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