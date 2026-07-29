Upozorenje MUP-a: Lažni imejlovi u ime Republičkog geodetskog zavoda

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Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo građane i preduzeća na novu prevaru i tehniku lažiranja adresa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je javnost da su u opticaju lažne poruke u kojima se prevaranti predstavljaju u ime Republičkog geodetskog zavoda i traže novčane uplate. Prevara se sprovodi tehnikom lažiranja adresa, a građanima se apeluje na oprez. Beta N1 Info Insajder Danas Nova Radio 021 Glas Zaječara