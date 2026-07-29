Skupština nije izglasala nepoverenje Vladi: „Vidimo se uskoro“ poručila Ana Brnabić

Poslanici vladajuće većine nisu izglasali nepoverenje kabinetu Đura Macuta, pa je sa 40 glasova za taj predlog i 135 glasova protiv završena trodnevna rasprava i okončana vanredna sednica Skupštine Srbije. „Vidimo se uskoro“, poručila je predsednica Skupštine Ana Brnabić na samom kraju zasedanja.

Glasanje o nepoverenju predložila su još u februaru 62 poslanika opozicije zbog postupanja premijera i nekih ministara povodom slučaja „Generalštab“. Formalni predlagač odluke o glasanju o nepoverenju je narodni poslanik i predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić. današnji dan obeležila polemika o vučiću kao premijeru Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Dobrica Veselinović poručio je da „ovde govorimo o decenijama vlasti jedne te iste strane. Jako je