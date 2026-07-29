(Foto) Požari pustoše Francusku: Dopisnik Newsmax Balkans otkriva šta je dovelo do vatrene stihije u Žirondi i Bordou

Newsmax Balkans pre 4 sati  |  A. B.
(Foto) Požari pustoše Francusku: Dopisnik Newsmax Balkans otkriva šta je dovelo do vatrene stihije u Žirondi i Bordou

Više od 220.000 ljudi evakuisano je zbog šumskih požara koji danima besne u Francuskoj, a prema rečima novinara Newsmax Balkans Nikole Letića, najteža situacija i dalje je u departmanu Žironda, gde je izgorelo više od 42.000 hektara šume.

Iako su vatrogasci uspeli da stabilizuju najveća žarišta, visoke temperature i jak vetar i dalje predstavljaju ozbiljan rizik od ponovnog širenja vatre. Novinar Newsmax Balkans iz Pariza Nikola Letić rekao je da je najkritičnija situacija i dalje u regionu Žironda, u okolini Bordoa, gde se požar zbog razmera već naziva "mega požarom". Foto: AP/Baz Ratner Foto: AP/Baz Ratner Foto: AP/Baz Ratner Foto: AP/Baz Ratner Foto: AP/Baz Ratner "Situacija jeste stabilnija, ali
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