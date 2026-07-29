Poznat raspored Evrolige: Zvezda u prvom kolu dočekuje Žalgiris, Partizan Olimpiju iz Milana

Newsmax Balkans pre 3 sata  |  Newsmax Balkans
Poznat raspored Evrolige: Zvezda u prvom kolu dočekuje Žalgiris, Partizan Olimpiju iz Milana

Košarkaši Crvene zvezde igraće 24. septembra u Beogradu protiv ekipe Žalgirisa, dok će Partizan dan kasnije dočekati Olimpiju iz Milana u prvom kolu Evrolige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

U prvom kolu Evrolige, koje je na programu 24. i 25. septembra, sastaće se: Crvena zvezda - Žalgiris, Dubai - Real, Hapoel Tel Aviv - Bajern, Barselona -Efes, Baskonija - Olimpijakos, Asvel - Makabi Tel Aviv, Panatinaikos - Pariz, Bešiktaš - Valensija, Fenerbahče - Virtus i Partizan - Olimpija. Košarkaši Crvene zvezde će 29. septembra u drugom kolu Evrolige dočekati Hapoel, dok će Partizan istog dana gostovati Parizu. Prvi derbi između Partizana i Crvene zvezde
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Evroliga rasporedom već zapalila sezonu

Evroliga rasporedom već zapalila sezonu

B92 pre 1 sat
Spektakl u najavi: Evo kada Žoc i PAO gostuju Partizanu!

Spektakl u najavi: Evo kada Žoc i PAO gostuju Partizanu!

Hot sport pre 4 sati
Navijači Partizana gledaju u raspored Evrolige i hvataju se za glavu: Sezona nije ni počela a problemi se već naziru

Navijači Partizana gledaju u raspored Evrolige i hvataju se za glavu: Sezona nije ni počela a problemi se već naziru

Nova pre 5 sati
Crveno slovo za grobare, poznato kada Željko dolazi u Arenu

Crveno slovo za grobare, poznato kada Željko dolazi u Arenu

Sport klub pre 5 sati
Zvezda protiv Žalgirisa na startu Evrolige, Partizan čeka Olimpiju iz Milana

Zvezda protiv Žalgirisa na startu Evrolige, Partizan čeka Olimpiju iz Milana

RTV pre 6 sati
Zvezda dobila lakši put, Partizan pred težim izazovom: Analiza evroligaškog rasporeda "večitih"

Zvezda dobila lakši put, Partizan pred težim izazovom: Analiza evroligaškog rasporeda "večitih"

B92 pre 8 sati
Savršen raspored za Žoca i PAO - 7/8 kod kuće

Savršen raspored za Žoca i PAO - 7/8 kod kuće

B92 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanBarselonaValensijaPanatinaikosDubaiEvroligaTel AvivBajernOlimpijaderbiOlimpijakosParizMakabiFenerbahče

Sport, najnovije vesti »

Ilić: Partizan u svakoj utakmici mora da ide na pobedu

Ilić: Partizan u svakoj utakmici mora da ide na pobedu

Danas pre 20 minuta
‘Mislila sam da umirem’: Spasioci u trci s vremenom posle zemljotresa u Japanu

‘Mislila sam da umirem’: Spasioci u trci s vremenom posle zemljotresa u Japanu

Danas pre 55 minuta
Poznati sastavi Zvezde i Larna, tinejdžer menja prvotimca

Poznati sastavi Zvezde i Larna, tinejdžer menja prvotimca

Danas pre 1 sat
Ukrajina pred Sudom za sportsku arbitražu osporava odluku o vraćanju Rusije u olimpijski pokret

Ukrajina pred Sudom za sportsku arbitražu osporava odluku o vraćanju Rusije u olimpijski pokret

Danas pre 2 sata
Najniži vodostaj Dunava u Srbiji u poslednjih 50 godina, vanredne mere kod Sombora i u Mađarskoj

Najniži vodostaj Dunava u Srbiji u poslednjih 50 godina, vanredne mere kod Sombora i u Mađarskoj

Danas pre 2 sata