Požari u Evropi ne jenjavaju: Hiljade evakuisane, vatra i dalje van kontrole

Borba sa velikim šumskim požarima nastavlja se u više evropskih zemalja, gde su hiljade ljudi napustile svoje domove i turističke objekte zbog opasnosti od širenja vatre.

Uprkos delimičnoj stabilizaciji situacije na pojedinim područjima, požari i dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru. Požari su zahvatili Francusku, Španiju i Italiju, a od utorka popodne zahvaćeno je i ostrvo Paros u Grčkoj. Širom Francuske, Španije i Italije prošle sedmice evakuisano je oko 330.000 ljudi, a zvaničnici Evropske unije upozorili da bi požari mogli da traju