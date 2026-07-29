Advokat Ivan Ninić traži proveru rada Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u slučaju Panda iz 1998.

Advokat Ivan Ninić je kao punomoćnik oštećenih podneo zahtev Vrhovnom javnom tužiocu Srbije za vršenje nadzora nad radom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u predmetu povezanim s ubistvom u kafiću "Panda" u Peći 14. decembra 1998. godine.

Ninić je zastupnik članova porodica ubijenih mladića: Zvonimira Gvozdenovića, Lazara Obradovića, Ljubomira Ristića, Vojislava Trifovića, Mirjane Stanojević i Milene Radević. On u podnesku od ponedeljka, 27. jula, dostavljenom agenciji Beta, konstatuje da se pred Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal (JTOK) vodi postupak povodom tog teškog zločina kada je svirepo ubijeno šest mladića srpske nacionalnosti. Taj postupak je u fazi istražnih, odnosno dokaznih