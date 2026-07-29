Detalji pucnjave na Baščaršiji: Muškarac s fantomkom i rukavicama ispalio više hitaca u nargila bar

Nova pre 2 sata
Detalji pucnjave na Baščaršiji: Muškarac s fantomkom i rukavicama ispalio više hitaca u nargila bar

Na Baščaršiji u Sarajevu večeras je došlo pucnjava u ulici Kundurdžiluk kada je nepoznati muškarac ispalio više hitaca prema jednom od nargila barova.

Muškarac s fantomkom na glavi i rukavicama na rukama, kako je objavio Dnevni avaz, došao je ispred jednog objekta u ovoj staroj sarajevskoj istorijskoj četvrti i ispalio više hitaca prema njemu. Reč je o jednom od nargila barova u koji izlaze mladi, a koji se nalazi u samom srcu Baščaršije. Pucnjava je izazvala paniku među gostima, brojnim prolaznicima i turistima koji su se u tom trenutku zatekli u ovoj prometnoj ulici. Srećom, nije bilo povređenih osoba. Ulica
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