Infantino dao rok savezima da prihvate 20 miliona dolara: Svetsko prvenstvo na prodaju, a znate i ko stoji iza svega

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino odredio je sredu 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u Svetsko prvenstvo.

Sredstva obezbeđuje investiciona kompanija u vlasništvu brata Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, u okviru projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu. Infantino je u pismu predstavio "jedinstvenu i neponovljivu priliku za finansiranje", objašnjavajući zašto želi da osnuje novu podružnicu FIFA vrednu 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora. Ta podružnica upravljala bi takmičenjima i događajima