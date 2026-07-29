Infantino dao rok savezima da prihvate 20 miliona dolara: Svetsko prvenstvo na prodaju, a znate i ko stoji iza svega

Nova pre 1 sat
Infantino dao rok savezima da prihvate 20 miliona dolara: Svetsko prvenstvo na prodaju, a znate i ko stoji iza svega

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino odredio je sredu 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u Svetsko prvenstvo.

Sredstva obezbeđuje investiciona kompanija u vlasništvu brata Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, u okviru projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu. Infantino je u pismu predstavio "jedinstvenu i neponovljivu priliku za finansiranje", objašnjavajući zašto želi da osnuje novu podružnicu FIFA vrednu 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora. Ta podružnica upravljala bi takmičenjima i događajima
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Infantino je obećao 40 miliona svakoj federaciji koja ga podrži

Infantino je obećao 40 miliona svakoj federaciji koja ga podrži

Sport klub pre 58 minuta
Infantino dao rok članicama FIFA da prihvate ponudu od po 20 miliona dolara: Sredstva obezbeđuje investiciona kompanija Džoša…

Infantino dao rok članicama FIFA da prihvate ponudu od po 20 miliona dolara: Sredstva obezbeđuje investiciona kompanija Džoša Kušnera

Danas pre 23 minuta
Infantino odredio rok članicama FIFA da prihvate ponudu od po 20 miliona dolara

Infantino odredio rok članicama FIFA da prihvate ponudu od po 20 miliona dolara

RTV pre 1 sat
Infantino povukao potez koji je zapalio svet! Sramnom ucenom priterao saveze uz zid - podržite prodaju Mundijala, ili ostajete…

Infantino povukao potez koji je zapalio svet! Sramnom ucenom priterao saveze uz zid - podržite prodaju Mundijala, ili ostajete bez miliona! Dao bezobrazan rok!

Kurir pre 1 sat
Infantino ponudio članicama Fife po 20 miliona dolara, Uefa oštro protiv

Infantino ponudio članicama Fife po 20 miliona dolara, Uefa oštro protiv

RTS pre 1 sat
Infantino dao poslednji rok savezima: Predsednik FIFA se ne obazire na pretnje iz UEFA

Infantino dao poslednji rok savezima: Predsednik FIFA se ne obazire na pretnje iz UEFA

Večernje novosti pre 1 sat
"Crna ovca" Evrope - podržali Infantinov projekat

"Crna ovca" Evrope - podržali Infantinov projekat

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoFIFADonald TrampDolar

Sport, najnovije vesti »

Predsednik Barselone hitno podvrgnut intervenciji

Predsednik Barselone hitno podvrgnut intervenciji

Danas pre 28 minuta
Radnički prodaje bisera: Alfa Balde odlazi za 300.000 evra!

Radnički prodaje bisera: Alfa Balde odlazi za 300.000 evra!

Hot sport pre 58 minuta
Trener Larna oduševljen: Kao kotao, nismo navikli na ovakvu atmosferu!

Trener Larna oduševljen: Kao kotao, nismo navikli na ovakvu atmosferu!

Hot sport pre 33 minuta
Posao vredan 3.000.000 evra: Sankun Dijavara potpisao za Milan

Posao vredan 3.000.000 evra: Sankun Dijavara potpisao za Milan

Kurir pre 43 minuta
"Očekujem apsolutni haos na UFC Beograd": Aleksandar Rakić ima najveći izazov u karijeri

"Očekujem apsolutni haos na UFC Beograd": Aleksandar Rakić ima najveći izazov u karijeri

Mondo pre 53 minuta