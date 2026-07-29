Opozicija zamera što Vučić planira da se kandiduje za premijera, vlast tvrdi da nije doneo odluku

Poslanici opozicije u Skupštini Srbije, na današnjoj sednici o nepoverenju Vladi, zamerili su predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što potencijalno planira da se na predstojećim izborima kandiduje za premijera nakon dugogodišnjeg boravka na vlasti, dok poslanici opozicije, sa druge strane, tvrde da Vučić tu odluku još uvek nije doneo".

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Dobrica Veselinović ocenio je da svi predstavnici vlasti predstavljaju kao da su svi decenijama protiv njih i Srbije i da je uvek neka težina, zbog čega je poručio građanima "da će sve biti u redu kada više ne bude vlasti Srpske napredne stranke (SNS) i Socijalističke partije Srbije (SPS)". "Mi ovde govorimo o decenijama vlasti jedne te iste strane. Mi ovde ne govorimo o vlasti i Vladi Đura Macuta. Jako je zanimljivo bilo da u