Poznati meteorolog upozorava da će novi toplotni talas biti duplo duži od prethodnog

Na teritoriju Srbije stigao je toplotni talas – biće jak i dugotrajan upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Kako ističe poznati meteorolog Nedeljko Todorović tek oko 10. avgusta može se očekivati manji pad temperature.

Čekaju nas vreli dani, vrućina i tokom noći, temperature koje će danima biti oko 40 podeljka – zato je građanima stiglo hitno upozorenje u kome je inicirano pokretanje procedura za prenos SMS hitnih informacija. Zbog porasta temperature, na području Bačke, Banata, Pomoravlja i jugoistočne Srbije aktiviran je narandžasti meteo-alarm, dok je u ostatku zemlje na snazi žuti nivo upozorenja. Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je za RTS da će, za razliku od prethodnog