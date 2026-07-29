Poznati meteorolog upozorava da će novi toplotni talas biti duplo duži od prethodnog

Nova pre 51 minuta
Poznati meteorolog upozorava da će novi toplotni talas biti duplo duži od prethodnog

Na teritoriju Srbije stigao je toplotni talas – biće jak i dugotrajan upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Kako ističe poznati meteorolog Nedeljko Todorović tek oko 10. avgusta može se očekivati manji pad temperature.

Čekaju nas vreli dani, vrućina i tokom noći, temperature koje će danima biti oko 40 podeljka – zato je građanima stiglo hitno upozorenje u kome je inicirano pokretanje procedura za prenos SMS hitnih informacija. Zbog porasta temperature, na području Bačke, Banata, Pomoravlja i jugoistočne Srbije aktiviran je narandžasti meteo-alarm, dok je u ostatku zemlje na snazi žuti nivo upozorenja. Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je za RTS da će, za razliku od prethodnog
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