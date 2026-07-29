Stigla najbolja moguća vest za Zvezdu, ovo su navijači priželjkivali

Fudbalski klub Crvena zvezda dobio je najbolju moguću vest kada su potencijalni rivali u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona u pitanju.

Nakon što su u prvoj utakmici savladali Larn sa 4:0, navijači Zvezde su počeli da se bave kalkulacijama i potencijalnim rivalima u plej-ofu, a kao najozbiljniji takmac figurirao je atinski AEK. Kako bi Atinjani bili "sklonjeni" sa ovog puta bilo je neophodno da iz kvalifikacija ispadne neki tim koji je bio projektovan za plej-of, a pritom bolje plasiran od AEK-a, što su bili Slovan iz Slovačke, poljski Leh i Dinamo iz Zagreba. Posle prvih utakmica, Slovan je imao