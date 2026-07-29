Eminem stavio na aukciju više od 100 pari potpisanih patika

„Fondacija Maršala Metersa” osnovana je 2002. godine i pomaže ugroženoj deci i mladima u Detroitu, Eminemovom rodnom gradu

LOS ANĐELES – Američki reper Eminem ponudiće na aukciji više od 100 pari patika iz svoje lične kolekcije, a sav prihod biće namenjen njegovoj humanitarnoj organizaciji „Fondacija Maršala Metersa”. Aukciju će sledećeg meseca organizovati „ Julien’s Auctions”, aukcijska kuća specijalizovana za prodaju predmeta iz sveta muzike, filma i poznatih ličnosti. Kolekcija uključuje retke modele nastale kroz više od dve decenije saradnje Eminema sa brendovima kao što su Nike,