Kongresmenka Teni potvrdila: Februar će biti Mesec srpsko-američkog nasleđa

Politika pre 2 sata
Kongresmenka Teni potvrdila: Februar će biti Mesec srpsko-američkog nasleđa

Važno je da se prepoznaju i proslave dostignuća, nasleđe i kulturni doprinos srpskih Amerikanaca i njihova uloga u jačanju SAD

Kongresmenka Klaudija Teni, iz Njujorka i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u Predstavničkom domu SAD, potvrdila je danas da će februar postati Mesec srpsko-američkog nasleđa. „Danas sam predložila rezoluciju oko koje se slažu obe stranke da se mesec februar posveti srpsko-američkom nasleđu i postane Mesec srpsko-američkog nasleđa. Generacijama, Amerikanci srpskog porekla pomagali su da se naša nacija oblikuje i jačali veze između SAD i Srbije. Ova rezolucija odaje
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