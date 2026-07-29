Pet američkih kongresmena predložilo da februar bude Mesec srpsko-američkog nasleđa

Politika pre 58 minuta
Pet američkih kongresmena predložilo da februar bude Mesec srpsko-američkog nasleđa

Važno je da se prepoznaju i proslave dostignuća, nasleđe i kulturni doprinos srpskih Amerikanaca i njihova uloga u jačanju SAD

Pet članova američkog Kongresa podnelo je u Predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za Mesec srpsko-američkog nasleđa (Serbian-American Heritage Month). Rezolucija, u koju je Tan‌jug imao uvid, predložena je nakon niza diplomatskih aktivnosti i intenzivne saradnje sa članovima Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Predlagači rezolucije su članovi Kongresa Klaudija Teni iz Njujorka koja je i kopredsedavajuća Srpskog kokusa, Emanuel
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