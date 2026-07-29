Pretnje Donaldu Tusku, policija pronašla okvir za pištolj i municiju

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Pretnje Donaldu Tusku, policija pronašla okvir za pištolj i municiju

Za upućivanje pretnji i vređanje ustavnog organa Republike Poljske zaprećena je kazna do dve godine zatvora

VARŠAVA – Poljsko tužilaštvo pokrenulo je istragu nakon što su na internetu objavljeni uvredljivi komentari i pretnje smrću upućene premijeru Poljske Donaldu Tusku. Kako je saopštilo Okružno tužilaštvo u Švidnici, komentare je objavila za sada neidentifikovana osoba, a slučaj vodi Osnovno tužilaštvo u Klocku. Nakon što su istražitelji utvrdili adresu sa koje su sporni komentari objavljivani, policija je izvršila pretres stana. Tom prilikom zaplenjena je elektronska
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