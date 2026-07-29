Aleksić (NPS): Sive strukture SNS upravljaju opštinama i gradovima

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić upozorio je danas na postojanje „sivih struktura“ u okviru vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) koje, kako tvrdi, upravljaju opštinama i gradovima, iako nemaju nikakve zvanične funkcije.

Aleksić je kritikovao vlast što je, umesto decentralizacije države uvela kompletnu centralizaciju i što se odluke donose iz jednog centra. Kazao je i da nema problem što tokom sednice poslanici vlasti koji rukovode lokalnim samouprava i gradovima brane vladu, ali da ima problem zbog toga što glasaju za odluke koje su protiv interesa tih samouprava i građana koji tamo žive. „Umesto decentralizacije doveli ste do totalne centralizacije, opštine se ne pitaju ništa već