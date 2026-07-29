Hidrolog: Situacija na Dunavu ozbiljna, već su krenuli problemi - a do septembra se ne očekuje kiša

Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Dejan Vladiković iz Republičkog hidrometoeorološkog zavoda za Insajder ističe da je u nekoliko mernih stanica izmeren najniži vodostaj u prethodnih 50 godina, kao i da je situacija izuzetno nepovoljna. Trenutno je najkritičnije od Bezdana do Slankamena. Kako Vladiković navodi, jedini niži vodostaji Dunava u Srbiji zabeleženi su davne 1909. godine, a rečni transport je poprilično ugrožen. "U narednih 15 do 20 dana, pa i čitav avgust, možemo reći da se ne očekuju